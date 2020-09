Stadbestuur houdt morgen betoog bij provincie, in de hoop dat die aanvraag Devamix afkeurt Joyce Mesdag

17 september 2020

17u32 1 Harelbeke Binnenkort beslist de provincie over de vergunningsaanvraag van het bedrijf BSV/Devamix voor de vestiging in de Beneluxlaan in Stasegem. Dat wil de bestaande vergunning voor de verwerking van met asbest verontreinigde grond vernieuwen en uitbreiden. Morgen vrijdag is er een hoorzitting bij de provincie, waarop onder meer het stadsbestuur zal gehoord worden.

Op een online petitie zetten al ruim 1100 mensen een handtekening, er werden meer dan 800 bezwaren ingediend en ook de gemeente Zwevegem diende al bezwaar in. Het stadsbestuur van Harelbeke volgde de kritiek op de aanvraag en heeft vorige maand ook een negatief advies uitgesproken.

Maar het stadsbestuur gaat verder: het wil de provincie op de hoorzitting van morgen vrijdag overtuigen van hun standpunt. “We stellen als stad al jaren vast dat het bedrijf voorwaarden aan hun laars lapt”, zegt schepen van Milieu Tijs Naert (Groen). “Ook wij, vanuit het stadsbestuur, vinden het geen goeie zaak dat deze asbestverwerking daar zou plaats vinden. Daarom gaven wij al een ongunstig advies, maar de finale beslissing komt ons jammer genoeg niet toe. We hopen dan ook op de hoorzitting de provincie hiervan te overtuigen.”

“Veel Stasegemnaren zijn terecht bezorgd omdat het gaat over de verwerking van asbest, een stof die niet past in een woonomgeving. Op dit moment wordt asbest er enkel opgeslagen, niet verwerkt. Bovendien is er heel wat onduidelijkheid. Er staan heel weinig details in de aanvraag en het is onduidelijk of er effectief zal gecontroleerd worden. Voor mij is het zeker ook dubbel. Ik woon zelf in Stasegem en ik wil, zoals het hele dorp, mijn kinderen in gezonde omstandigheden zien opgroeien…”

Intussen bereiden het actiecomité, opgericht rond de aanvraag van Devamix, en de actiegroep Milieuzaken Stasegem zich voor op het ergste. Als de provincie de aanvraag goedkeurt, willen ze naar de rechtbank trekken. ‘Maar een rechtszaak kost geld en daarvoor wil het comité beroep doen op burgers. We hopen dat bewoners hun duit in het zakje willen doen om hieraan een halt toe te roepen, elke bijdrage is dan ook welkom! Iedere 20 euro helpt ons om deze zaak te financieren’, vertelt Frank Vervaecke van Milieuzaken Stasegem. Afwachten dus wat de provincie beslist.