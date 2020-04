Stad zoekt ontwerper voor masterplan centrum Bavikhove Joyce Mesdag

22 april 2020

18u22 1 Harelbeke De gemeenteraad van Harelbeke heeft 380.000 euro vrijgemaakt voor het ontwerp van het socioculterele masterplan in het centrum van Bavikhove.

De oude bib en de oude gemeenteschool worden er afgebroken, en maken plaats voor een nieuwbouw, naast de bestaande sporthal. Die sporthal wordt ook vernieuwd. “Het is ook de bedoeling dat een eventuele nevenbestemming van de kerk en het zaaltje de Torengalm, beide eigendom van de kerkfabriek, meegenomen worden in de studie”, zegt schepen Francis Pattyn (CD&V).

Alle verenigingen die nu gebruik maken van de site, krijgen een plek in het nieuwe project. De toneelvereniging en de judoclub, die nu nog niet op die site zitten, krijgen er ook een plek. “Er komt ook een nieuw lokaal voor de Chiro en de speelpleinwerking, maar dat wordt uit dit project gehaald. Dat wordt een aparte aanbesteding.”

De realisatie voor het grootschalige project is voor 2022 of 2023. “Er is in deze legislatuur 4 miljoen euro voorzien voor de uitvoer ervan.”