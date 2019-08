Stad zoekt beeldambassadeurs Peter Lanssens

01 augustus 2019

De stad Harelbeke zoekt beeldambassadeurs. Dat zijn fotografen die zich engageren om foto’s te nemen in de stad. En die te delen. “Harelbeke heeft veel te bieden. Alleen hebben we te weinig beeldmateriaal om onze troeven in de kijker te zetten”, laat het stadsbestuur weten. “We zoeken daarom zowel professionelen als amateurs. Die de stad in beeld brengen.” Foto’s mailen doe je via www.harelbeke.be/beeldambassadeurs. Je kiest zelf hoe vaak je je engageert. De foto’s worden gebruikt in publicaties van de stad en voor affiches, flyers en banners. De foto’s kunnen ook online gebruikt worden. Wie foto’s aanlevert, mag in ruil naar unieke evenementen komen.