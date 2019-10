Stad zal de assistentiewoningen op Marktplein niét kopen Joyce Mesdag

19u16 0 Harelbeke Stad Harelbeke zal de 18 assistentiewoningen die momenteel gerealiseerd worden in het stadsvernieuwingsproject H^aqua niét kopen. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Lynn Callewaert (CD&V) toen oppositieraadslid Wouter Bouckaert (Open Vld) naar de stand van zaken vroeg rond de assistentiewoningen.

“Het was inderdaad de bedoeling dat wij die zouden aankopen”, zegt Callewaert. “Maar dat is niet langer de bedoeling. Woonzorgcentrum Ceder aan de Leie moet opgeknapt worden, en die investering zal het grootste deel van ons budget opslorpen de komende legislatuur.”

Bouwpromotor Immogra is daarom met een alternatief voorstel op de proppen gekomen. “Ze vroegen of we de assistentiewoningen niet zouden willen huren. We zijn momenteel aan het onderzoeken of dat een haalbare kaart is voor ons. Het gaat er immers niet alleen om de huurprijs, we moeten ook personeel en dergelijke voorzien, enz. en we moeten die assistentiewoningen aan het eind van de rekening tegen een kostprijs kunnen aanbieden die haalbaar is voor onze inwoners. We hebben momenteel een wachtlijst van meer dan drie jaar voor de 48 assistentiewoningen van de Beiaard. Die kostprijs bedraagt echter 22 euro per dag. De kostprijs voor de assistentiewoningen in het centrum, mag niet aanzienlijk veel hoger liggen, uiteraard, want anders zou het effect op de wachtlijst misschien niet eens voelbaar zijn.”

Sowieso kómen de assistentiewoningen er. “Is het niet aan het Zorgbedrijf Harelbeke dat ze verhuurd worden, dan zal er zich wel een andere kandidaat melden.”