Stad verwijdert glasbol vlak bij station Joyce Mesdag

11 juli 2019

16u52 0 Harelbeke De glasbol en de kledingcontainer vlak bij het station van Harelbeke zijn weggehaald, omdat er te vaak zwerfvuil en sluikstort werd gedumpt. Volgens schepen Tijs Naert (Groen) was de glasbol en container weghalen de enige oplossing voor het probleem.

“We hebben geprobeerd om te sensibiliseren, maar dat heeft niets uitgemaakt. Er stond een tijdje een camera, waar ook enkele vaststellingen mee gebeurd zijn, maar ook dat heeft niks veranderd. Er zijn maar een drietal camera’s voor het hele grondgebied van Imog, dus die camera kan hier niet de hele tijd staan. We hebben een briefje gehangen met een laatste verwittiging dat de glasbol weggenomen zou worden als er nog afval zou achtergelaten worden, maar ook dat dreigement heeft niets uitgemaakt. Jammer dat iedereen hierdoor gestraft is. We hopen op begrip. Op de parking van ’t Spoor even verderop staat er nog een glasbol. We sluiten ook niet uit dat de glasbol nog terug wordt geplaatst in de toekomst.”