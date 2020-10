Stad koopt CO2-toestellen om te meten of klaslokalen voldoende verlucht zijn Joyce Mesdag

08 oktober 2020

16u22 0 Harelbeke De stad Harelbeke koopt CO2-meters aan bij ventilatiespecialist Renson uit Waregem. Via een kleurcode geven deze toestellen aan of de lucht in een ruimte gezond is en wanneer er verlucht moet worden als dat niet het geval is. 39 daarvan zijn bestemd zijn voor de Harelbeekse scholen. De overige toestellen worden ingezet in vergaderlocaties in onder meer CC Het Spoor en het Huis van Welzijn.

“Ventilatie is ontzettend belangrijk om het risico op verspreiding van Covid-19 tot een minimum te beperken”, zegt schepen Francis Pattyn (CD&V). “Bij een gebrekkige ventilatie kan het coronavirus zich makkelijker verspreiden in een klaslokaal. Waar er geen goede verluchting is, blijven heel kleine luchtdeeltjes in de binnenlucht hangen wat de kans op besmetting uiteraard verhoogt.”

“Daarom ondersteunen we het basis-en secundair onderwijs in Harelbeke met de aankoop van drie CO2-meters per schoolsite. Via een kleurcode geven deze toestellen aan of de lucht in de klas gezond is en wanneer er verlucht moet worden als dat niet het geval is. CO2 zit in uitgeademde lucht en dus is dit tegelijk ook een belangrijke indicatie om het in de klas ‘coronaveilig’ te houden.”

“Op die manier maken we leerlingen en leerkrachten bewust van de luchtkwaliteit in hun klaslokaal. Gezonde lucht is niet enkel belangrijk in de preventie van Corona, maar het verbetert ook de leerprestaties van de leerlingen.”

“De CO2-meter meet daarnaast ook andere parameters voor een gezond binnenklimaat: vocht, vluchtige organische stoffen zoals geurtjes, geluid, temperatuur en licht”, zegt Karolien Deschildre, beleidsmedewerker sociale economie. “Via de app kunnen directies, leerkrachten en preventieadviseurs in real life volgen hoe het daarmee gesteld is of de historiek raadplegen om te zien hoe het binnenklimaat in een klas doorheen de tijd evolueert en welke conclusies daaruit te trekken vallen. De toestellen zijn conform aan de technische richtlijnen van het departement onderwijs.”

Totale kostprijs van deze aankoop bedraagt 6705 euro.