Stad investeert in vrachtwagen op CNG: ‘niet alleen minder CO2-uitstoot, ook gezonder werken voor onze mensen’ Joyce Mesdag

05 juni 2019

De stad Harelbeke heeft 150.000 euro geïnvesteerd in een vrachtwagen op CNG. “En dat is best wel uniek, niet veel gemeenten of steden hebben al grote voertuigen in hun wagenpark op gas”, zegt schepen Tijs Naert (Groen). “In Harelbeke proberen we, telkens een van onze voertuigen vervangen moet worden, te kiezen voor het meest milieuvriendelijk alternatief. Dat was bij deze vrachtwagen niet anders. Het is de bedoeling dat ons wagenpark op termijn enkel uit milieuvriendelijke voertuigen bestaat. Dat is in de eerste plaats om onze CO2 uitstoot te beperken. Bij deze aankoop kiezen we ook voor een betere werkomgeving voor onze mensen. Deze motor van deze vrachtwagen blijft vaak draaien terwijl ze in de buurt aan het werk zijn, dan is hun werkomgeving voortaan ook een pak gezonder.”