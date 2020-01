Stad Harelbeke aangeduid als SDG Voice: ‘Publiek warm maken voor duurzaamheid’ Joyce Mesdag

21 januari 2020

18u19 0 Harelbeke De stad Harelbeke is door het Federaal Instituut Duurzame Ontwikkeling geselecteerd als één van de zeven SDG Voices 2020. Het treedt daarmee in de voetsporen van onder andere Stad Gent, maar ook van Groep Colruyt, 11.11.11, Bond Beter Leefmilieu, Joker, Metro en Jansssen Pharmaceutica, die eerder al de titel van SDG Voice mochten dragen.

SDG’s zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. De 17 doelen zijn een target voor de komende vijftien jaar en vormen een globaal actieplan om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op koers richting duurzaamheid te plaatsen.

Harelbeke besliste eind 2017 om als lokaal bestuur de schouders te zetten onder de SDGs. Het beleidsplan van de stad heeft zich geënt op deze doelstellingen. Het engagement van de stad leverde alvast eind 2019 de verkiezing van Strafste SDG-gemeente. Nu werd het dus ook nog eens geselecteerd als één van de zeven SDG Voices 2020 door het Federaal Instituut Duurzame Ontwikkeling (FIDO).

De opdracht van de SDG Voices bestaat er in om het grote publiek warm te maken voor de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling.

“Het opnemen van deze SDGs als beleidsdoelstellingen voor de stad was maar een eerste stap, we kijken verder dan onze eigen organisatie”, zegt schepen Tijs Naert. “Als SDG Voice informeren we de burgers over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Doorheen het jaar zullen de SDGs verschijnen op evenementen, in stadsgebouwen en in het straatbeeld. We sluiten een convenant af met de scholen waarin staat dat de jongeren op school actief aan de slag gaan met de SDGs. We betrekken het bedrijfsleven, want duurzaamheid is voor hen een hot topic. We zijn er van overtuigd dat in heel wat Harelbeekse bedrijven het duurzaam handelen al aanwezig is en we motiveren hen om hun inspanningen te expliciteren en te delen met elkaar. Tenslotte inspireren we andere collegabesturen en partnerorganisaties met praktijkvoorbeelden om de SDGs in hun werking te integreren.”

Onder meer de haven van Antwerpen en de Royal Belgian Footbal Association (RBFA) werden ook aangeduid als SDG Voices.