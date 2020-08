Stad geeft negatief advies over vergunningsaanvraag asbestverwerking Joyce Mesdag

18 augustus 2020

16u27 0 Harelbeke Stad Harelbeke geeft negatief advies over de vergunningsaanvraag van het bedrijf BSV/Devamix voor de vestiging in de Beneluxlaan in Stasegem. Dat wil de bestaande vergunning voor de verwerking van met asbest verontreinigde grond vernieuwen en uitbreiden.

Op een onlinepetitie zetten al ruim 1100 mensen een handtekening, er werden meer dan 800 bezwaren ingediend, en ook de gemeente Zwevegem diende al bezwaar in. Het stadsbestuur van Harelbeke volgt de kritiek op de aanvraag, en heeft vandaag ook een negatief advies uitgesproken. Het is het West-Vlaamse provinciebestuur dat in het najaar beslist of de nieuwe omgevingsvergunning toegekend wordt of niet.

“De aanvraag gaat over een verlenging en kleine uitbreiding van de bestaande vergunning, die in februari vervalt”, zegt burgemeester Alain Top (sp.a). “In vorige vergunningsdossiers werden steeds een resem voorzorgs- en remediërende maatregelen vermeld om de verspreiding van stof tegen te gaan. Nochtans laten de vele meldingen van stofoverlast vermoeden dat die niet in acht worden genomen.”

“Er is een duidelijk verschil tussen de theoretische voorstelling op papier en de praktische uitvoering”, zegt schepen Tijs Naert (Groen). “Het bedrijf lapt de voorwaarden al jaren aan zijn laars, en dat zorgt ervoor dat het bedrijf niet bepaald op vertrouwen kan rekenen van de omwonenden. Veel Stasegemnaren zijn terecht bezorgd omdat het gaat over de verwerking van asbest, een stof die niet past in een woonomgeving. Op ditmoment wordt asbest er enkel opgeslagen, en een beperkte hoeveelheid wordt er verwerkt. Bovendien is er heel wat onduidelijkheid. Er staan heel weinig details in de aanvraag en het is onduidelijk of er effectief zal gecontroleerd worden.”

“Het is de taak van de stad om te waken over de algemene leefbaarheid van een bewoonde omgeving”, zegt Top. “De omwonenden worden nu al op de proef gesteld door de aanwezigheid van vele bedrijven en activiteiten, de E17 en andere verkeersdrukte. Hier bovenop een uitbreidingsaanvraag toestaan en toestemmen met de verwerking van asbesthoudend materiaal kan het schepencollege niet gunstig adviseren.”