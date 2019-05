Stad betaalt rekening Sabam ‘voor wie iets organiseert dat onze evenementen groot helpt maken’ Joyce Mesdag

24 mei 2019

17u23 0

De stad Harelbeke zal de kosten op zich nemen die Sabam aanrekent voor evenementen in het kader van grote festiviteiten en kermissen. Het gaat enkel om de kosten voor fuiven, optredens,… die georganiseerd worden net voor of net na een evenement waar de stad medeorganisator van is. Eigenlijk werd dat al een tijdje officieus gedaan, maar het schepencollege heeft die gewoonte nu in een reglement gegoten. “We doen dat om organisatoren die helpen evenementen zoals Harelbeke Zomert of Stasegem Kermis ‘groter’ te maken, een duwtje in de rug te geven”, zegt schepen Dominique Windels (sp.a). “Al wie muziek draait op zijn evenement, moet Sabam daarvan op de hoogte brengen, en die sturen dan een factuur op, aangepast aan de aard van het evenement. De organisaties die in aanmerking komen voor deze geste moeten ten laatste twee weken vóór hun evenement een aanvraag indienen. Daarna neemt de stad het van hen over. Omdat er soms wat onduidelijkheid was over wat precies in aanmerking kwam voor die maatregel, hebben we dit in een reglement gegoten. We hebben alle verenigingen van dit nieuwe reglement op de hoogte gebracht, en je vindt alle details ervan terug op de website.”