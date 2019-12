Stad betaalt elk jaar zwemfactuur voor 600 Harelbeekse kinderen Joyce Mesdag

12 december 2019

20u27 0 Harelbeke Het stadsbestuur van Harelbeke wil schoolzwemmen aanmoedigen, en daarom zal het de komende legislatuur elk jaar voor 350 kinderen 2,5 euro per zwembeurt neertellen.

Elke basisschool in Harelbeke mag zelf kiezen welke graad het naar voren schuift voor deze ondersteuning. Dat schooljaar krijgen alle kinderen van die graad 2,5 euro per keer dat ze gaan zwemmen, met een maximum van één keer om de twee weken.

“We merken dat sommige scholen geen schoolzwemmen meer organiseren, omdat er omwille van de maximumfactuur geen financiële ruimte meer voor is”, zegt schepen van Onderwijs Francis Pattyn (CD&V). “We vinden het nochtans superbelangrijk voor de gezondheid van onze schoolgaande jeugd dat er gezwommen wordt. Mochten we zelf een zwembad hebben, zouden we gratis schoolzwemmen kunnen aanbieden, maar dat is dus niet het geval. Met deze subsidie willen we op een andere manier schoolzwemmen stimuleren.”