Sportdienst en sportraad organiseren allereerste sportbeurs Joyce Mesdag

11 februari 2020

Op donderdag 13 februari wordt in CC Het Spoor in Harelbeke de allereerste gratis sportbeurs georganiseerd, een organisatie van de Sportdienst en de sportraad. Van 18 uur tot 22 uur kan je er op verschillende standjes terecht met al je vragen rond core stability, fietspositionering, gezonde voeding, de juiste sportschoenen of de juiste fiets, enz. De organisatie mikt zowel op geoefende sporters, als mensen die nog willen beginnen met sporten. Heb je last van een hardnekkige blessure? Dan helpen de aanwezige osteopaten, kine’s en de mensen van de start to run verder met hun raad.

Naast een algemene infosessie voor de sportclubs en de sportbeurs zelf, komt ook Paul Van Den Bosch, onder meer (ex-)coach van Sven en Thibau Nys spreken.

“Ik ben heel blij dat we dit in Harelbeke kunnen aanbieden”, zegt schepen van Sport Dominique Windels (sp.a). “Het is één van de voorbeelden van de nieuwe weg die onze sportdienst is ingeslagen. Of de beurs een vervolg zal krijgen zien we dan wel. We zullen eerst deze editie evalueren en zien waar we kunnen groeien.”

“We gaan de feedback van zowel onze standhouders als bezoekers vragen”, zegt diensthoofd sport Michaël Vannieuwenhuyze. “Afhankelijk daarvan zullen we dan beslissen. Maar laat ons eerst deze editie tot een goed einde brengen.

De sportbeurs vindt plaats van 18u tot 22u in de foyer van CC Het Spoor. Paul Van Den Bosch komt spreken om 19.15u in de Aula.