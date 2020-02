Speelpleintje op Judoplein wordt uitgebreid Joyce Mesdag

21 februari 2020

07u36 0 Harelbeke Het speelpleintje op het Judoplein, langs de Veldstraat in Harelbeke, is uitgebreid.

Van het bestaande speelplein was maar één toestel meer over. “We beslist om dit speelpleintje uit te breiden om de jeugdverenigingen voldoende speelmogelijkheden te geven”, zegt schepen David Vandekerckhove (Groen). Onder meer Chiro Tijl en Nele en het Jeugd Rode Kruis hebben er hun stek vlakbij. “We hebben ervoor geopteerd om toestellen te voorzien die door een grote groep kinderen tegelijk kunnen bespeeld worden én speeltoestellen die door de jeugdverenigingen binnen hun werking kunnen gebruikt worden. De uiteindelijke samenstelling van de toestellen werd via een inspraakmoment door kinderen en jeugdwerkers gekozen.” Er werd 15.000 euro geïnvesteerd.