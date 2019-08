Speel- en wandeldag Doggy Fun Day steunt opvang van weeshondjes Peter Lanssens

14 augustus 2019

08u39 0 Harelbeke Vzw De Natte Neuzen nodigt baasjes en viervoeters uit op de Doggy Fun Day, op donderdag 15 augustus in de Kervijnstraat 94 in Bavikhove. De opbrengst van de dag vol wandel- en speelplezier gaat naar enkele goede doelen zoals Seniordogrescue. Die vzw voorkomt dat honden van overleden en zieke mensen aan hun lot worden overgelaten. Door adoptanten te zoeken.

Doggy Fun Day start om 10 uur. Je kiest tussen wandelingen van 5 tot 8 kilometer, met ook recreatieve spelletjes (niet verplicht) en een pitstop. De routes zijn moeilijk toegankelijk voor kinder- en rolwagens. Kinderen kunnen zich in een kinderdorp uitleven. Deelnemen aan een wandeling kost per persoon 4 euro in voorverkoop en 6 euro aan de deur. Er is van 12 tot 14 uur ook een barbecue, voor wie dat wenst. Wie vegetariër is, krijgt een waardige vlees- of visvervanger. Meesmullen, een frisdrank inbegrepen, kost per persoon 17 euro voor volwassenen en 12 euro voor kinderen tot 10 jaar. Voor de barbecue moet je vooraf inschrijven: www.vzwdenatteneuzen.be.