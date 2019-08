Smeulende batterij heftruck zet bedrijf onder rook LSI

17 augustus 2019

17u23

Bron: LSI 0 Harelbeke Een oververhitte batterij van een heftruck heeft zaterdagnamiddag het bedrijf B-Close in Harelbeke, gespecialiseerd in rollend hefmateriaal, onder de rook gezet. Het was de branddetectie van het aanpalende beveiligingsbedrijf G4S die de brandweer van de zone Fluvia alarmeerde.

Rond 14.45 uur kwam de melding van een brandalarm bij het bedrijf langs de Blokkestraat in Harelbeke bij de hulpdiensten binnen. Aanvankelijk leek er bij G4S niets aan de hand maar tijdens een inspectieronde merkte de brandweer toch rook op bij het aanpalende bedrijf B-Close. Dat is gespecialiseerd in de verkoop, verhuur en beheer van rollend hefmateriaal zoals heftrucks, magazijntrucks, zijladers, containerladers,… Een smeulende batterij aan één van de heftrucks bleek de boosdoener. De brandweer slaagde er in de batterij te ontkoppelen en de rook uit het bedrijf te verdrijven. Enkele heftrucks werden uit voorzorg naar buiten gereden. De schade bleef beperkt.