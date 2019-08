Scouts en Chiro begraven opnieuw de strijdbijl voor 20ste gezamenlijk feestweekend Joyce Mesdag

22 augustus 2019

Scouts Stasegem en Chiro Stasegem slaan de handen opnieuw in elkaar voor hun jaarlijkse feestweekend op 23, 24 en 25 augustus: Stasegem Kermis. Twee ‘rivaliserende’ jeugdbewegingen slaan op dat weekend traditiegetrouw de handen in elkaar. Vrijdagavond wordt het weekend muzikaal afgetrapt door enkele dj’s, zaterdag is er het jaarlijkse Spel Zonder Grenzen. ’s Avonds zijn er opnieuw enkele optredens, van onder meer Sattellite Suzy, Walcano en The father The Son and The Holy Simon. “Hoogtepunt van de avond wordt ongetwijfeld #LikeMe: de ketnet-serie waar Nederlandstalige klassiekers in een nieuw jasje worden gestoken”, zegt voorzitter Thomas Guillemyn. Zondag is er de jaarlijkse mosselsouper, er is ook kinderanimatie, en onder meer de Turbo Alive Band en The Skullfuckers komen er muziek maken. Het is dit jaar de twintigste editie, en dat wordt gevierd met een tombola, met als hoofdprijs een vat bier. Meer info op www.stasegemkermis.be.