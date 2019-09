Schoolstraat uitgesteld door gebrek aan vrijwilligers Joyce Mesdag

03 september 2019

16u17 0

De schoolstraat in de Tieltestraat in Hulste krijgt voorlopig geen vervolg. Eind vorig schooljaar werd daar bij wijze van proef het ‘schoolstraat-regime’ ingevoerd, om de verkeersveiligheid in de buurt van de Gemeentelijke Basisschool Noord te verbeteren. In een schoolstraat wordt de straat verkeersvrij gemaakt gedurende het half uur rond de start en het einde van elke schooldag. Die proefperiode werd positief geëvalueerd, maar de stad vindt geen vrijwilligers om de schoolstraat verder te zetten het komende schooljaar.

“De testfase bleek inderdaad heel positief”, vertelt schepen van Mobiliteit Tijs Naert (Groen). “Meer kinderen kwamen te voet en met de fiets naar school en meer kinderen wandelden mee met de rij. Er waren wel wat problemen rond de kiss&ride-strook, maar die zouden we oplossen eens we definitief van start zouden gaan deze maand.” Maar die start komt er dus niet, voorlopig. “Een belangrijke voorwaarde om die schoolstraat te kunnen invoeren, was de aanwezigheid van een gemachtigd opzichter. We vinden echter niet genoeg vrijwilligers om te kunnen garanderen dat er altijd één gemachtigd opzichter aanwezig is. Helemaal afgeschreven is de schoolstraat niet, we blijven zoeken naar vrijwilligers. Maar we gaan daarnaast dus ook op zoek naar andere manieren om de verkeersveiligheid in de schoolomgeving te verbeteren. Zo zouden we met de stad kunnen inzetten op ’wandelpools’, waarbij kinderen met verschillende rijen uit verschillende verdere hoeken samen naar school kunnen wandelen.”