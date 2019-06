Scholen en verenigingen krijgen samen 38.000 euro in hun strijd tegen zwerfvuil Joyce Mesdag

21u06 0 Harelbeke 42 scholen en 8 verenigingen uit de Imog-regio hebben een beloning ontvangen voor de inspanningen die ze tijdens het voorbije jaar geleverd hebben in de strijd tegen het zwerfvuil in en rond hun gebouwen en terreinen. Allen samen kregen ze 37.917 euro.

“Een heel schooljaar lang werd er weer lustig geraapt en opgeruimd. Zo zijn ook dit schooljaar de school- en verenigingsterreinen en hun omgeving weer een stuk netter geworden. En dat zetten we graag in de picture”, zegt Koen Delie van Imog. Het grootste bedrag, van 1500 euro, werd uitgereikt aan St. Vincentius Anzegem, Rhizo Lifestyle en Sportschool en Guldensporencollege campus engineering uit Kortrijk, Spes Nostra Kuurne, vrije Centrumschool Zwevegem en OLV hemelvaartinstituut in Waregem. Ook in het schooljaar 2019-2020 wordt Operatie Proper verdergezet. Scholen en verenigingen die dit jaar al deelnamen, kunnen op het einde van hun rapportering heel gemakkelijk ‘doorrollen’ naar het actieplan voor volgend jaar. Zo wordt terug inschrijven dubbel gemakkelijk. Nieuwe deelnemers aan Operatie Proper kunnen zich inschrijven op de website: http://mooimakers.be/aan-de-slag