Samen studeren kan vanaf morgen in Tsas Joyce Mesdag

20 mei 2020

16u58 1 Harelbeke Studeren kan nu ook in Harelbeke opnieuw samen. Jeugdcentrum Tsas wordt vanaf morgen opnieuw open gesteld. Er zijn 25 plaatsen, maar dat zou voldoende moeten zijn om alle studenten een plekje aan te bieden.

“Samen studeren wint steeds aan populariteit”, zegt burgemeester Alain Top. “Zien studeren doet studeren, blijkbaar. Nu er in deze coronatijden meer mensen thuis zijn, krijgen studenten het vaak nog moeilijker om zich thuis te concentreren. Vandaar dat we hen tegemoet willen komen. Ze kunnen vanaf morgen donderdag terecht in Jeugdcentrum Tsas, van 9 uur tot 18 uur. De tafels staan ver genoeg van elkaar, en we zorgen voor de nodige handgel en dergelijke om de veiligheid te garanderen. Studenten moeten vooraf inschrijven, zodat we zien wie waar wanneer studeert, en iedereen zeker is van zijn plekje.”