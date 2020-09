Sabine stopt na 28 jaar met bekend café Duc de Brabant: “Ze gaan me hier nog vaak zien, maar dan aan de andere kant van de toog” Joyce Mesdag

11 september 2020

07u30 0 Harelbeke Sabine Tibergyn tapt op 19 september haar allerlaatste pintjes, na een carrière van 28 jaar achter de toog van het populaire café Duc De Brabant met Harelbeke. En met heel veel pijn in het hart, want het is door gezondheidsproblemen dat ze ermee moet stoppen. Sabine staat erom bekend altijd welgezind te zijn. “Mensen komen niet op café om een leuke tijd te hebben, he. Niet om naar andermans miserie te luisteren.”

Ze had het zelf nooit gedacht, 28 jaar geleden, dat ‘den Duc’ zolang haar thuisbasis zou vormen. “En de klanten ook niet, toen”, blikt Sabine terug. “Ik was amper 22, en de vaste klanten waren nogal wat sceptisch. Ze dachten dat ik er vooral een jongerencafé van zou maken en van die ‘boenkeboenke’-muziek zou draaien. Maar ik ben blijven Rob de Nijs en Dana Winner draaien en de klanten zijn blijven komen”, lacht Sabine.

Na negen jaar besloot ze er nog eens negen bij te doen, en dan nog eens. “En eigenlijk, ik had er nu ook weer nog eens negen jaar willen bij doen. Maar het gaat niet…” Sabine kreeg vorige maand een keiharde diagnose: baarmoederhalskanker. “De dokters zien het positief in, mijn slaagkansen zijn heel goed. Maar er volgt wel chemo, dus het wordt een lange weg. Mijn café drie à vier maanden sluiten zou om te beginnen al heel lastig zijn, maar ik weet eigenlijk niet of ik fysiek nog de oude zal zijn na de behandeling en of ik dat wel nog terug zou aankunnen, een café uitbaten. Ik heb dus maar besloten het zekere voor het onzekere te nemen, en het café over te laten.”

Overnemers gevonden

De klanten zijn teleurgesteld. Sabine staat erom bekend altijd welgezind te zijn. “Tja, is dat niet een beetje normaal, als je een café hebt, dat je de mensen met de glimlach onthaalt? Mensen komen soms op café om even hun miserie te vergeten, of even weg te zijn van thuis. Dan moetje hen hier wat warm ontvangen, he…”

Intussen heeft Sabine een overnemer gevonden: het zijn Sandy Derycke en Matthias Linski van restaurant Den Trimaar die het café gaan overnemen. “Ik heb héél blij dat ik goeie overnemers gevonden heb. Voor mijn klanten, zodat die hun vaste stek niet kwijt zijn, voor de verenigingen, zodat die ook hun thuisbasis kunnen behouden, én voor mezelf, want ik had het echt jammer gevonden mocht ik hier voorbij moeten rijden en zien dat het leegstond. Ze gaan mij hier zeker en vast nog zien, maar dan aan de andere kant van de toog.”