Rottende groenten en fruit na bedrijfsbrand Mipa Frost worden eindelijk opgeruimd Alexander Haezebrouck

11 juli 2019

17u54 0 Harelbeke Na de verwoestende brand bij het diepvriesgroenten bedrijf Mipa Frost in Bavikhove eind mei zijn eindelijk de opruimingswerken gestart. Er lagen nog steeds duizenden kilo’s aan groenten en fruit te rotten op het terrein. “In minder dan een week tijd is alles weg”, zegt zaakvoerder Pascal Braecke.

Het fruit en de groenten die achterbleven na de brand, lokten heel wat vliegen en brachten geurhinder met zich mee. Vooral tijdens de hittegolf kwamen er klachten. Nu wordt het afval eindelijk opgeruimd. “Ik had ook liever gehad dat het allemaal wat sneller kon”, vertelt zaakvoerder Pascal Braecke van het diepvriesgroentenbedrijf Mipa Frost. “Alleen mocht ik niets ondernemen van de verzekering. Veel van die groenten en dat fruit zijn van andere bedrijven. De schade moest nog berekend worden. Normaal is alles binnen de week weg.” Hoe het nu verder moet met de site is nog onduidelijk. De zaakvoerder wil het bedrijf er heropbouwen.

Zwarte rookwolk

De brand bij Mipa Frost ontstond op donderdagvoormiddag 30 mei. Al snel vormde zich een enorm grote dikke zwarte rookwolk die kilometers ver te zien was. De brandweerzone Fluvia zette zo’n dertig voertuigen en 120 brandweermannen in, zij konden het vuur pas na enkele uren blussen. Ze bleven daarna ook nog een hele nacht nablussen. Vijftig omwonenden konden de nacht niet in eigen huis doorbrengen en mochten pas vrijdagmiddag terugkeren. Een deskundige van het parket kwam ter plaatse om de oorzaak te onderzoeken. Volgens zijn bevindingen lag de oorzaak aan een gebrekkige elektrische installatie. De brand was ontstaan in de technische ruimte, waar de dag voor de brand een externe aannemer nog aan de slag was geweest.