Rottende groenten en fruit na bedrijfsbrand Mipa Frost worden eigenlijk opgeruimd “Het heeft iets langer geduurd dan ik zelf ook had gewild” Alexander Haezebrouck

11 juli 2019

17u54 0 Harelbeke Na de allesverwoestende brand bij het diepvriesgroenten bedrijf Mipa Frost in Bavikhove eind mei zijn ze eindelijk gestart met de opruimwerken van de duizenden kilo’s groenten en fruit die sindsdien lagen te rotten. “In minder dan een week tijd moet alles weg zijn”, zegt zaakvoerder Pascal Braecke.

De vele kilo’s groenten en fruit die na de brand bleven liggen, gingen al snel rotten. Dat zorgde vooral tijdens de hittegolf voor heel wat geurhinder in de buurt. De laatste dagen kampt de buurt vooral met een enorme vliegenplaag die op het rottend fruit afkomen. Na anderhalve maand kunnen de opruimwerken van de rottende groenen en fruit eindelijk beginnen. “Ik had ook liever gehad dat het allemaal wat sneller kon”, vertelt zaakvoerder Pascal Braecke van het diepvriesgroentenbedrijf Mipa Frost. “Alleen mocht ik niets ondernemen van de verzekering. Veel van die groenten en fruit zijn van andere bedrijven en werden bij ons opgeslagen. Al die bedrijven moeten de kans krijgen om de site te komen bezoeken. Daarna moet er nog over en weer geschreven worden over de te begroten schade. Tijdens die periode heb ik helemaal niets te beslissen en is het de verzekering die alles te zeggen heeft. De hittegolf kwam erg ongelegen, maar gelukkig kunnen we nu starten. Normaal is alles binnen de week weg, wellicht zelfs nog iets vroeger.” Hoe het nu verder moet met de site is nog onduidelijk. “De bedoeling is en blijft nog altijd om het bedrijf hier opnieuw her op te bouwen”, zegt Braecke. “Maar al het papierwerk moet daarvoor ook nog in orde komen.”

Allesverwoestende brand

De brand bij Mipa Frost ontstond op donderdagvoormiddag 30 mei. Al snel vormde zich een enorm grote dikke zwarte rookwolk die kilometers ver te zien was. De brandweerzone Fluvia zette zo’n dertig voertuigen en 120 brandweermannen in, zij konden het vuur pas na enkele uren blussen. Ze bleven daarna ook nog een hele nacht nablussen. Vijftig omwonenden konden de nacht niet in eigen huis doorbrengen en mochten pas vrijdagmiddag terugkeren. Een deskundige van het parket kwam ter plaatse om de oorzaak te onderzoeken. Volgens zijn bevindingen lag de oorzaak aan een gebrekkige elektrische installatie. De brand was ontstaan in de technische ruimte waar de dag voor de brand een externe aannemer nog aan de slag was geweest.