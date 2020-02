Radeloze mama richt zich tot pesters: ‘Ik hoop dat jullie ooit beseffen hoe erg je iemand kwetst op die manier’ Joyce Mesdag en Frank Eeckhout

13 februari 2020

07u30 34 Harelbeke Het is ongetwijfeld de schrik van elke ouder: je kind wordt gepest en je kan er niets aan doen. Matteo (14) uit Harelbeke komt elke dag totaal terneergeslagen thuis, nadat hij voor de zoveelste keer werd uitgemaakt voor ‘lelijke rosten’ en ‘dikke ginger’. Op de bus, op school, in de voetbal,… In een poging om haar zoon Matteo te helpen, postte Jessy Soete gisteravond een noodkreet, die op een uur tijd 11.000 keer gedeeld werd.

Jessy was gisteren radeloos. “Matteo wordt al gepest sinds de lagere school”, vertelt zijn mama Jessy. “Omdat hij rood haar heeft, en wellicht ook omdat hij er door zijn autisme wat uitspringt. Maar in de lagere school konden we dat min of meer nog in de hand houden. Je praat met de meester of de juf, spreekt eventueel de pestende klasgenootjes aan… Maar nu Matteo ouder wordt en de pesterijen van verschillende kanten komen, staan we machteloos.”

En de pesterijen komen ook effectief uit verschillende richtingen. “Aan het station, op de bus, op school, in de sportclub… Overal roepen ze mijn zoon na. ‘Dikke ginger’, ‘lelijke rosten’, ‘je stinkt’. Ze gooien rosse centjes naar zijn hoofd. Mijn zoon heeft er na al die jaren een heel laag zelfbeeld aan over gehouden. We gaan regelmatig naar de psycholoog met hem. ‘Mama, waarom ben ik hier nog?’, zegt hij soms zelfs. Ik zweer het, dat doet pijn om je zoon dat te horen zeggen.’

Gisteren was er opnieuw een dramatisch dieptepunt. “Hij is na de vele pesterijen van de ene voetbalclub naar de andere voetbalclub overgestapt. In de hoop daar met een propere lei te starten. Zes keer is hij geweest, en vandaag was het ook daar al van dat. Gevolg: hij wil niet meer terug. Mijn zoon wil de pesterijen er niet meer bijnemen om toch maar zijn grote passie te kunnen blijven beoefenen. Hij zit zo vaak achter zijn pc of speelt alleen spelletjes op zijn Playstation. Maar hem dat kwalijk nemen, kan ik niet. Hij voelt zich daar veilig.”

In een opwelling plaatste Jessy gisterenavond dan een post op Facebook, met de vraag om haar post te delen. “Ik wilde hem tonen dat hij er niet alleen voor staat, ook al voelt het voor hem elke dag zo. Ik heb de post na een uurtje weer verwijderd. Die was toen al 11.000 keer gedeeld en ik kreeg te veel reacties. Het heeft hem wat deugd gedaan, hij voelde inderdaad even dat niet iedereen het slecht met hem voorheeft. Maar ja, opgelost is het probleem daarmee wel niet. Ik hoop dat pesters ooit beseffen hoe erg je iemand kan kwetsen op die manier.”