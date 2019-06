Raadslid wil stroomkasten bij activititeiten jeugdbewegingen: ‘Nu zijn die vaak aangewezen op bereidwillige buurtbewoners’ Joyce Mesdag

19 juni 2019

19u00 1

Raadslid Lise-Marie Platteau (Open Vld) heeft op de gemeenteraadszitting van maandag al voor de tweede keer gevraagd dat het stadsbestuur stroomkasten ter beschikking zou stellen aan jeugdbewegingen tijdens Harelbeke kermis. Dat vindt dit jaar plaats rond het weekend van 14 en 15 september.

“Op dit moment moeten de jeugdbewegingen aankloppen bij buurtbewoners om elektriciteit te hebben voor hun activiteit te hebben tijdens het kermisweekend”, zegt Platteau. “Het is sowieso al niet evident om bereidwillige buurtbewoners te vinden. Wat er bovendien ook vaak voorkomt - en ik spreek uit ondervinding van bij de scouts - is dat de elektriciteit uitvalt wegens overbelasting. Het is al zeker niet ideaal als dat ‘s nachts gebeurt, want je kan moeilijk de mensen uit hun bed halen De jeugdbewegingen zijn dus - zeer terecht - vragende partij voor stroomkasten die ter beschikking worden gesteld door de stad, net zoals dit voorzien wordt op markten of kermissen. Dit zou echt wel een wereld van verschil uitmaken voor de verschillende jeugdbewegingen.”

Schepen Dominique Windels (sp.a) beloofde raadslid Platteau in de gemeenteraad van mei dat de diensten de vraag zouden onderzoeken. “Maar het is niet evident om dergelijke stroomkasten te voorzien in de Marktstraat.”

In de gemeenteraadszitting maandag sneed Platteau het thema opnieuw aan. “Tot mijn grote verbazing zag ik stroomkasten staan in de Stationsstraat tijdens het evenement Food & Beer. Stroomkasten voorzien is dus blijkbaar toch niet zo moeilijk?”

Windels herhaalde zijn antwoord van de vorige zitting, en verzekerde dat de diensten de vraag aan het bekijken zijn. “Het gaat om een ruimer verhaal: misschien zouden activiteiten die nu in de Markstraat plaatsvinden later naar de Leieboorden verhuizen, en dan moeten we de vraag naar stroomkasten ook in dat scenario bekijken.”