Raadslid vraagt aandacht voor veiligheid op dorpsplein: “Mensen struikelen geregeld over niveauverschillen” Joyce Mesdag

21 mei 2019

15u47 0

Raadslid Koen Opsomer (CD&V) heeft in de raadszitting maandagavond aandacht gevraagd voor een onveilige situatie op het dorpsplein van Bavikhove. “Als je met je rug naar de kerk, richting appartementen kijkt, dan zie je de niveauverschillen op het dorpsplein amper. Er zijn echter al verschillende mensen ten val gekomen door die niveauverschillen”, zegt Koen Opsomer. “Dat is een erg onveilige situatie. Kan daar iets aan gedaan worden?” Schepen Tijs Naert (Groen) beloofde zich over het onderwerp te buigen. “Ik vermoed dat fluostrips op de treden het uitzicht van het plein geen goed zouden doen, maar we gaan zeker op zoek naar een alternatieve oplossing.”