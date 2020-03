Provincie verleent omgevingsvergunning voor twee middelgrote windturbines bij IMOG in Moen



Joyce Mesdag

17 maart 2020

17u49 0

De Provincie verleent een omgevingsvergunning aan afvalintercommunale IMOG voor de twee middelgrote turbines die het wil plaatsen op de site in Moen.

De Provincie West-Vlaanderen volgt daarmee de gunstige adviezen van het gemeentebestuur, de bevoegde Vlaamse adviesinstanties en de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie.

De twee vergunde windturbines komen op de bestaande geïndustrialiseerde zone van IMOG. “Het gaat om turbines met een hoogte van ongeveer 70 meter en een maximumvermogen van 300 kW”, zegt gedeputeerde voor omgevingsvergunningen, Bart Naeyaert. “Door hun geringe hoogte vinden we dat de turbines landschappelijk te verantwoorden zijn. Na de opstart volgt, als bijkomende voorwaarde, een effectieve geluidsmeting om zeker te zijn dat de theoretische geluidsberekening overeenstemt met de realiteit.”

Tijdens het openbaar onderzoek werden een aantal bezwaren ingediend, waarbij onder meer werd verwezen naar het feit dat de bevoegde minister recent een omgevingsvergunningsvergunning heeft geweigerd voor een windmolenpark in de omgeving. “De deputatie is evenwel van oordeel dat beide projecten qua grootte en impact geenszins met elkaar te vergelijken zijn. Het andere project betrof immers zes grootschalige turbines, met een maximumvermogen van 3 MW, in de open ruimte.”