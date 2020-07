Popup-bar Vilaro langs Leieboorden gaat pas morgen open Joyce Mesdag

01 juli 2020

16u27 0 Harelbeke De opening van Vilaro, de pop-upbar langs de Leieboorden in Harelbeke, wordt uitgesteld tot morgen.

Normaal zou Vilaro, een initiatief van vrienden Angelo Van Meirhaeghe, Jarne Kesteloot en veldrijder Eli Iserby, vandaag open gaan. “Maar door het minder goeie weer vanmorgen hebben we besloten om de opening uit te stellen naar morgen”, zegt Angelo. “Vanaf morgenavond donderdag 17 uur zijn gasten er welkom.”

Het artikel dat verscheen bij de voorstelling van Vilaro vind je hier.

Angelo en Jarne zullen zich bezighouden met de uitbating van de zaak, terwijl Eli Iserbyt achter de schermen helpt, met onder meer marketing. Elke dag, als het niet regent of te hard waait, kan je er terecht van 11 uur tot 22 uur. Klanten krijgen er per twee een bonnetje om in een ander café in Harelbeke een bijkomende consumptie te nuttigen.