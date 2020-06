Pop-upbar Vilaro van Eli Iserbyt en twee vrienden fleurt Leieboorden op: “En we steunen lokale horeca” Joyce Mesdag

22 juni 2020

16u32 0 Harelbeke Langs de Vrijdomkaai in Harelbeke komt deze zomer pop-upbar Vilaro. Vrienden Angelo Van Meirhaeghe en Jarne Kesteloot vonden in veldrijder Eli Iserbyt een ideale kompaan om het concept op poten te zetten. “Onze klanten krijgen een bonnetje om elders in de stad iets te drinken. Op die manier willen we de horeca in Harelbeke steunen.”

De stad Harelbeke lanceerde een tijd geleden een oproep naar enthousiastelingen om een pop-upconcept uit te baten langs de Vrijdomkaai in juli en augustus. Vrienden Angelo Van Meirhaeghe, Jarne Kesteloot en veldrijder Eli Iserbyt wisten met hun concept ‘Vilaro’ de stad te overtuigen. “De afgelopen zomers stelden we vast dat heel wat Harelbekenaren naar Kortrijk trokken om hun vrije tijd in te vullen”, zegt Angelo. “We wilden daar graag verandering in brengen. Onze thuisstad ligt ons nauw aan het hart, en het zou mooi zijn mochten we hier iets kunnen uitbouwen dat de concurrentie kan aangaan met pop-upevents in Kortrijk.”

Kritiek

Er kwam op sociale media hier en daar al kritiek van de horeca. De pop-up zou hen inkomsten kosten, en dat nu ze pas wekenlang gedwongen moesten sluiten. “Maar we willen met de pop-up de lokale horeca nét ondersteunen”, zegt Kathleen Duchi, schepen van Economie (CD&V). “Het is de bedoeling om de vele wandelaars en fietsers hier even te houden”, zegt schepen Dominique Windels (sp.a). “Zo krijgen de klanten per twee een bonnetje om in een ander café in Harelbeke een bijkomende consumptie te nuttigen.”

Ook Jarne, Angelo en Eli verdedigen de pop-up. “We willen absoluut niet de andere zaken beconcurreren”, zegt Jarne. “We willen echt samenwerken. Zo plaatsen we onder andere een digitaal scherm bij onze pop-up, waarop lokale handelaars promo kunnen maken. We huren iemand in die filmpjes maakt van de deelnemende handelaars, en we geven hen ook de mogelijkheid om hun speciale aanbiedingen te adverteren op de sociale mediakanalen.”

De pop-upbar gaat open op 1 juli. Angelo en Jarne zullen zich bezighouden met de uitbating van de zaak, terwijl Eli Iserbyt achter de schermen helpt, met onder meer marketing. Elke dag, als het niet regent of te hard waait, kan je er terecht van 11 uur tot 22 uur.