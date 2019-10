Politie zoekt gevluchte automobilist die gloednieuwe paal ANPR-camera’s in de vernieling rijdt VHS

25 oktober 2019

19u07 2 Harelbeke Langs de Kortrijksesteenweg in Harelbeke is in de nacht van donderdag op vrijdag een paal aangereden waarop bewakingscamera’s en ANPR-camera’s hangen. De aanrijder pleegde vluchtmisdrijf en wordt opgespoord.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Land Rover-concessie De Poorter, niet ver van het gekende kruispunt Den Hert. Een bestuurder die in de richting van Kortrijk reed, merkte de vluchtheuvel niet op waar sinds enkele maanden pal in het midden de bewuste paal staat opgesteld. Hij of zij knalde er tegenaan. Door de klap is er onderaan een flinke knik in de paal die helemaal schuin kwam te staan. Daardoor registreren de ANPR-camera’s niks meer.

Beeldmateriaal wordt onderzocht

De aanrijder pleegde vluchtmisdrijf na het ongeval en wordt opgespoord. “We hopen dat de camera’s iets geregistreerd hebben dat zou kunnen leiden naar de man of vrouw die de botsing heeft veroorzaakt”, zegt commissaris Kris Crepel van de politiezone Gavers. “We doen er in elk geval alles aan om de aanrijder op te sporen. Daarnaast moet onderzocht worden in hoeverre de apparatuur schade heeft opgelopen door de botsing. Het is goed mogelijk dat het om een stevig prijskaartje gaat. De paal is nu buiten werking maar wordt zo snel mogelijk vervangen. We hopen dat dit begin volgende week al gebeurt.” Wie informatie heeft over de botsing of de aanrijd(st)er, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.