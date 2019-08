Politie zoekt eigenaars gestolen voorwerpen Alexander Haezebrouck

12 augustus 2019

De politiezone Gavers (Harelbeke / Deerlijk) is op zoek naar de eigenaars van enkele spullen die destijds gestolen werden en waar de politie sinds kort beslag kon op leggen. Het gaat om een heuptasje, oortjes en een usb-stick. Wie de voorwerpen herkent, mag contact opnemen met de politie via het nummer 056/73.35.11. Het kantoor is gelegen in de Deerlijksesteenweg 43 in Harelbeke. De politie deelde de foto’s van de voorwerpen op haar Facebookpagina.