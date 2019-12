Politie zoekt eigenaar van natte kledij die achterbleef aan kanaalboorden VHS

19 december 2019

19u23 0 Harelbeke De politie van de zone Gavers lanceerde via sociale media een oproep om de eigenaar te vinden van kledij die woensdag werd gevonden aan de boorden van het kanaal Bossuit-Kortrijk. “Om uit te sluiten dat iemand in levensgevaar is”, klinkt het.

Woensdagnamiddag rukten de hulpdiensten uit naar de Klinkaardstraat in Stasegem. In de buurt van de kajakclub waren aan de boorden van het kanaal Bossuit-Kortrijk natte kleren opgemerkt. Duikers zochten in het water naar een mogelijke drenkeling maar dat leverde niks op. Ook een zoektocht op de oever bracht geen resultaat. Daarom spitst de politie zich nu toe op de gevonden kledij. Die was doorweekt en bevatte geen identificatiemogelijkheden. “Het gaat om een zogenaamde onesie (donkerblauw, geen merk of maat), een zwarte trui (maat XS) van het merk Divided, een sjaal met donkerblauwe en zwarte kleuren, een zwarte vest (maat XL) van het merk Quechua en zwarte schoenen met witte zool (maat 39), zonder vermelding van een merk. Wie meer info heeft over de kledij wordt gevraagd contact op te nemen met de politie van de zone Gavers, via het noodnummer 101, op het algemeen nummer 056/733.511 of via mail: politie@pzgavers.be.