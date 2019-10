Politie vindt auto terug die gloednieuwe paal met ANPR-camera’s aanrijdt VHS

26 oktober 2019

18u19 0 Harelbeke Onder meer dankzij beelden van bewakingscamera’s is de politie van de zone Gavers er in geslaagd het voertuig terug te vinden dat donderdagnacht in Harelbeke tegen een paal reed waarop peperdure ANPR-camera’s zijn gemonteerd. Er wordt nu nog onderzocht wie de bestuurder was op het moment van de feiten.

Uit onderzoek bleek dat de aanrijding langs de Kortrijksesteenweg vrijdagmorgen vroeg tussen half twee en half vier moet gebeurd zijn. “We hebben op beelden van bewakingscamera’s gezocht naar de auto die het ongeval veroorzaakte”, zegt commissaris Kris Crepel van de politiezone Gavers. “Met succes en dus konden we onze ploegen op de baan gericht laten zoeken naar het voertuig in kwestie. Zaterdag troffen we de auto aan in Hulste.” De eigenaar van de wagen, iemand uit Kortrijk, werd aan de tand gevoeld. Hij verklaarde echter dat hij z’n auto die bewuste nacht aan iemand anders had uitgeleend. De politie maakt zich sterk om de zaak snel te kunnen oplossen.

Paal met kreukelzones

De auto die tegen de paal botste, is maar beperkt beschadigd. “Dat komt omdat de paal waarop de ANPR-camera’s gemonteerd zijn voorzien is van kreukelzones, speciaal voor het geval zich een aanrijding voordoet”, weet Kris Crepel. “De paal zal nu zo snel mogelijk weggenomen worden, zij het zonder ze door te zagen. Anders worden de leidingen naar de camera’s beschadigd en dat willen we uiteraard liever niet. Als alles vlot verloopt, zouden de camera’s over enkele dagen alweer actief moeten zijn.” Paal en camera’s kosten zo’n 70.000 euro.