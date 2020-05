Politie vangt korenslang in Venetiëlaan Alexander Haezebrouck

22 mei 2020

20u00 0

Agenten van de politiezone Gavers en de brandweer werden vrijdagmiddag opgeroepen voor een korenslang in de Venetiëlaan. Het dier kon vrij snel gevangen worden. Het dier bewoog niet veel waardoor de agenten vreesden dat het dier was aangereden. De korenslang werd overgebracht naar het opvangcentrum voor reptielen SOS Reptiel in Brugge. De slang is in goede gezondheid. Het is voorlopig nog een raadsel van waar de slang kwam. Een korenslang is een slang die makkelijk tam te maken is. Hij eet vooral kleine knaagdieren zoals muizen, ratten, vleermuizen en vogels.