Politie legt fuif in TSAS stil dat raveparty blijkt te zijn AHK & VHS

08 december 2019

17u09 14 Harelbeke De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een fuif in jeugdcentrum TSAS langs de Twee-Bruggenstraat in Harelbeke stil gelegd nadat een jongevrouw bewusteloos op de dansvloer lag. De vrouw had vloeibare XTC ingenomen. “Bij een controle bleek het om een raveparty te gaan en hebben we de boel om twee uur stil gelegd”, zegt commissaris Kris Crepel.

Het jeugdcentrum was afgehuurd door mensen die niet uit de streek komen om een fuif te organiseren. Het bleek een erg succesvollef fuif te zijn, want zo’n 600 feestvierders kwamen er op af. Het ging plots fout toen een jongevrouw uit Louvain-la-Neuve bewusteloos op de grond lag op de dansvloer. Ze werd afgevoerd naar het ziekenhuis, daar bleek dat ze vloeibare XTC had ingenomen. “Bij controle bleek het om een raveparty te gaan”, zegt commissaris Kris Crepel. “Om twee uur hebben we de boel doen sluiten. Toen de feestgangers de plaats verlieten was de vloer van TSAS bezaaid met lege verpakkingen van drugs. Het zal allicht de eerste en de laatste keer zijn dat die mensen TSAS hebben afgehuurd voor een fuif.” Met de jongevrouw uit Louvain-la-Neuve gaat het ondertussen beter.