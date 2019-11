Plant geboorteboompje in de Gavers Joyce Mesdag

21 november 2019

21u16 0 Harelbeke Tijdens de Dag van de Natuur, op 23 november, plant Harelbeke samen met Deerlijk een geboortebos aan. Alle ouders van wie de kindjes geboren zijn tussen 1 september 2018 en 31 augustus 2019 worden uitgenodigd om een boompje te komen planten voor hun spruit.

Ook ouders van een sterrenkindje zijn welkom, eventueel een half uurtje vroeger zodat ze in alle sereniteit een boom kunnen planten. Zij kunnen contact opnemen op met de milieudienst op 0800/21.202. Er wordt om 9.45 uur afgesproken op de parking van Deporama in de Gaversstraat in Deerlijk om rond 10.30 uur samen een boom te planten in de Gavers. De organisatie is in handen van Gezinsbonden van Harelbeke en Deerlijk, de Welzijnsraad van Harelbeke en de provincie West-Vlaanderen.