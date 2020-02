Pikant maakt plaats voor plezant: E3-banner beeldt oud-wielrenners af als ‘kampioenen’ Joyce Mesdag

24 februari 2020

15u53 0 Harelbeke De E3-banner is dit keer niet controversieel, maar wél grappig. De organisatie liet enkele wielerwinnaars in de huid van een personage van FC De Kampioenen kruipen. Eddy Planckaert schittert op de affiche als Xavier Waterslaeghers en Greg Van Avermaet als... zijn vrouw Carmen. “Greg wist op voorhand dat hij Carmen zou spelen. Hij was een natuurtalent!”, looft pr-verantwoordelijke bij E3 Jacques Coussens, het brein achter de banner.

‘Kampioen zijn is plezant, zeker in Harelbeke’, zo staat te lezen op banner voor de wielerwedstrijd E3 Binck Bank Harelbeke die maandag werd voorgesteld. In het verleden zocht de organisatie haar inspiratie verschillende keren bij vrouwelijke schoon, en daar kwam dan al eens kritiek op. Vorig jaar moest E3 de banner met twee gebodypainte vrouwen die samen een kikker vormden zelfs vervangen onder druk van wielerorganisatie UCI.

Niets tegen

“Ik kreeg inspiratie voor deze banner twee dagen nadat UCI de vorige had verworpen”, zegt Jacques Coussens, pr-verantwoordelijke bij E3 en het brein achter de banner. “Ik dacht: ‘als we nu eens renners op onze banner zetten, daar kan niémand iets tegen hebben.’ En renners worden tot kampioen gemaakt in Harelbeke, vandaar mijn ingeving om met FC De Kampioenen aan de slag te gaan.” Hij liet verschillende renners die E3 ooit wonnen in de huid kruipen van personages van de populaire serie. Je kan Johan Museeuw herkennen als Marc Vertonghen, Freddy Maertens als Oscar Crucke, Peter Van Petegem als Dimitri Detremmerie, Eddy Planckaert als Xavier Waterslaeghers en Greg Van Avermaet als ... Carmen Waterslaeghers, compleet met pruik en speelgoedhondje. Ook voor Patrick Lefevere, die met zijn ploeg de E3 op zijn palmares mocht zetten, was er plaats. Hij mocht Balthazar Boma vertolken.

Ik was eerlijk gezegd niet meteen enthousiast om mee te doen. Maar Jacques is nogal overtuigend. Vooral het feit dat je in deze #Metoo-tijden met niets meer mag lachen, heeft me over de streep getrokken. Met onszelf lachen, dat mag nog net. Patrick Lefevere

“Met onszelf lachen”

“Ik was eerlijk gezegd niet meteen enthousiast om mee te doen”, zegt Patrick Lefevere. “Maar Jacques is nogal overtuigend. Vooral het feit dat je in deze #Metoo-tijden met niets meer mag lachen, heeft me over de streep getrokken. Met onszelf lachen, dat mag nog net.”

Smoelen trekken

Freddy Maertens was volledig verrast op de dag van de fotoshoot. “Het was eigenlijk pas toen ik Patrick Lefevere als Boma zag, dat ik doorhad dat ik dan Oscar moest zijn uit FC De Kampioenen. Het was leuk om aan deze banner mee te werken, zoiets maak je niet elke dag mee.” Coussens is tevreden over het resultaat. “Greg wist op voorhand dat hij Carmen zou spelen, die wilde ik niet de dag zelf met zo’n rol opzadelen. Toen ik ’t hem vroeg aan de telefoon, hoorde ik zijn vrouw in de achtergrond roepen: ‘doe dat maar!’. Hij was echt een natuurtalent”, lacht Jacques. “En Eddy Planckaert, die hoef je zelfs niet te vragen om smoelen te trekken, hij doet dat zo.”

Safety totems

Er worden wel 245 exemplaren van de banners verspreid, een absoluut record. Ze zullen te vinden zijn tot in Oost-Vlaanderen. Daarnaast werd ook nog een primeur voorgesteld. E3 pakt uit met ‘safety totems’, totempalen die op gevaarlijke plaatsen langs het parcours worden neergepoot om wielrenners te verwittigen. Het is het bedrijf Boplan uit Moorsele dat de totempalen aanlevert. Het bedrijf voorzag bij de vorige editie ook al stootkussens langs het parcours om zo de veiligheid van de renners te verbeteren.

“Onze totempalen zijn net als onze stootkussens gemaakt van synthetisch polymeer”, zegt Bram Robichez. “Ze zijn 2,4 meter hoog en torenen boven iedereen uit. Ze komen op 30 tot 50 gevaarlijke plaatsen langs het parcours, zoals aan rotondes en vluchtheuvels, waar normaal seingevers staan. Die seingevers doen hun best, maar ze zijn vaak niet zichtbaar genoeg voor de renners. Onze totempalen moeten dat oplossen: ze zijn niet alleen groter dan seingevers, maar zullen ook licht geven, zodat ze extra opvallen. Het is een primeur. Wie weet worden we na E3 gecontacteerd door andere organisaties. We zullen met veel plezier ingaan op die vragen.” De E3 BinckBank Classic wordt gereden op vrijdag 27 maart. Meer info op https://www.e3binckbankclassic.be.