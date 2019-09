Petitie voor omheining rond bufferbekken: “Al voor derde keer is kind in water terechtgekomen” Joyce Mesdag

10 september 2019

17u05 5 Harelbeke Raadslid Melissa Depraetere (sp.a) uit Harelbeke heeft op de gemeenteraadszitting maandagavond een petitie overhandigd aan het stadsbestuur met 206 handtekeningen. “Een paar weken geleden is voor de derde keer al een kindje in het bufferbekken gesukkeld bij de Cantecleerstraat in Stasegem”, vertelt ze.

“Het kind is er gelukkig zonder kleerscheuren opnieuw uitgeraakt, maar dat neemt niet weg dat de situatie er onveilig is. Het is belangrijk dat de kinderen uit de wijk er zorgeloos kunnen buitenspelen. 206 buurtbewoners vragen daarom dat er gezocht wordt naar een manier om het bufferbekken af te sluiten, zodat kinderen er niet meer bij kunnen.” Schepen Tijs Naert (Groen) beloofde te zoeken naar een oplossing. “Want je kan ook niet alles omheinen. Ht kanaal, de Leie, de Gavers,… het zijn allemaal plekken waar je zó het water in kan.”