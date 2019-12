Peter en Dieter Vyncke worden ereburger van Harelbeke Joyce Mesdag

17 december 2019

22u28 0 Harelbeke De broers Peter en Dieter Vyncke worden ereburger van de stad Harelbeke. Dat werd in de gemeenteraadszitting beslist. Als zaakvoerders van Vyncke verwierven ze grote internationale faam en aanzien, en zo gaven ze de stad ook nationale uitstraling, zo luidt de redenering.

Peter is CEO (chief executive officer) en Dieter is COO (chief operations officer) van familiebedrijf Vyncke in de Gentsesteenweg in Harelbeke. Het bedrijf werd gesticht in 1912 door grootvader Louis en is gespecialiseerd in industriële energie-installaties voor de omzetting van biomassa-afvalstromen.

De firma telt 335 werknemers. Het bedrijf rijgt ook titels en erkenningen aan elkaar: in 2014 werd Vyncke Onderneming van het Jaar, in 2014 werd Peter Manager van het Jaar, in 2016 werd het bedrijf opnieuw Onderneming van het Jaar.