Paard belandt met koets in gracht tijdens rondrit Sint-Hubertus LSI

03 november 2019

15u16

Bron: LSI 1 Harelbeke In Hulste (Harelbeke) is zondagmiddag tijdens de jaarlijkse Sint-Hubertusrit van manége De Schure uit Kuurne een paard met koets in de gracht beland. Er raakte niemand gewond maar het paard uit de gracht halen, bleek een heel karwei.

Naar jaarlijkse traditie reed Kevin Debusschere uit Kuurne met zijn paard Alita (6) mee met de wandeling met paarden, pony’s, huifkarren en koetsen. “Een leuke wandeling vanuit Kuurne naar Bavikhove en terug”, aldus Kevin. In de Kwadestraat in Hulste liep het evenwel fout. “Het paard schrok van een waterafvoer aan de linkerkant van de weg”, vervolgt de eigenaar. “Het dier week uit naar de rechterkant van de weg en daardoor schoof de koets samen met het paard in de gracht. Ik zat samen met mijn echtgenote, dochter en een vriend op de koets. Gelukkig zagen we het onheil komen en konden we tijdig van de koets springen. We bleven ongedeerd. Het was wel even schrikken.”

Paard en koets uit de gracht met water halen, bleek een hele klus. De hulp van de brandweer van de zone Fluvia werd ingeschakeld. Het duurde ongeveer een uur vooraleer het dier, dat ten einde krachten was, met de kracht van de ladderwagen opnieuw veilig op het land gezet kon worden. “Op het eerste zicht lijkt ze geen verwondingen te hebben opgelopen”, aldus nog Kevin. “Eind goed, al goed. De rit is voor ons wel voorbij maar de blijdschap over de goede afloop overheerst.”