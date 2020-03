Oud echtpaar voor rechter omdat man (74) vrouw slaat met kruk Alexander Haezebrouck

03 maart 2020

16u10 0 Harelbeke Een 74-jarige man uit Harelbeke moest zich verantwoorden op de rechtbank omdat hij zijn 79-jarige echtgenote sloeg met een kruk. Beiden waren maar liefst 54 jaar gehuwd en gingen onlangs uit elkaar. “Hij slaat haar al zo’n 20 jaar”, zei de advocate van de vrouw.

Het ouder echtpaar kreeg ruzie op 23 september vorig jaar. De vrouw verklaarde tegen de politie dat haar man haar had geslagen met zijn kruk. De beklaagde bevestigde ook dat hij haar had geslagen. Het parket ging omwille van de erg lichte verwondingen en de leeftijd van betrokkenen niet over tot een verwijzing naar de correctionele rechtbank. De advocate van de vrouw stuurde dan maar een rechtstreekse dagvaarding uit. “De echtscheidingsprocedure is ondertussen ingezet”, zei de advocate. “Niets te vroeg als je weet dat beiden al 20 tot 25 jaar een erg slechte relatie hebben. De vrouw krijgt al die jaren af en toe slaag. Het is zelfs zo erg dat ze zich vaak opsloot in haar kamer en pas buiten kwam als ze wist dat haar echtgenoot niet thuis was.” De vrouw vraagt nu een morele schadevergoeding van 500 euro. “Zij maakt altijd ruzie over de kleinste dingen en is verbaal veel sterker dan mij”, zei de man die ondertussen is ingetrokken bij zijn zoon. De procureur wenste geen strafvoorstel te doen en laat die beslissing volledig over aan de rechter die op 30 maart een vonnis velt.