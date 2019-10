Organisatie Stasegem Loopt schenkt 9.000 euro aan 7 goeie doelen Joyce Mesdag

17 oktober 2019

18u37 0 Harelbeke De organisatie van Stasegem Loopt, de loopwedstrijd die afgelopen zomer al aan zijn tiende editie toe was, heeft in totaal 9.000 euro uitgedeeld aan goeie doelen.

“We wilden dit jaar elk goed doel van de voorbije negen edities opnieuw een duwtje in de rug geven”, zegt Frank Vervaeke. “De deelnemers konden kiezen wie hun euro’s inschrijvingsgeld mochten ontvangen. In functie van die stemmen hebben we het totale bedrag verdeeld onder de verschillende goeie doelen.” Het Kinderkankerfonds kreeg een cheque van 2.425 euro. De mensen van de Engelenhoeve 2.0, waar kinderen met een beperking terecht kunnen, krijgen 940 euro. De organisatie Muco kreeg een cheque van 1105 euro, Kuurne laat leven 995 euro, Hachiko 1.380 euro, Arktos Harelbeke krijgt 830,00 en het G-Team van KOG Stasegem 1.325 euro.