Opruiming resten Mipa Frost donderdag van start LSI

08 juli 2019

17u15

Bron: LSI 0 Harelbeke Op donderdag 11 juli start op de site van het uitgebrande diepvriesgroentenbedrijf Mipa Frost in Bavikhove (Harelbeke) de opruiming van de rottende groentenresten. Het stadsbestuur had daar op aangedrongen nadat er steeds meer klachten van omwonenden over geurhinder en overlast door vliegen binnenliepen.

Op Hemelvaartdag 30 mei zorgde een gebrekkige elektrische installatie bij het diepvriesgroentenbedrijf voor een inferno. Het vuur legde het volledige bedrijf in de as. Op de site bleven een grote hoeveelheid groentenresten achter. Het warme weer van de voorbije dagen versnelde het rottingsproces. De toenemende hinder deed het stadsbestuur bij de verantwoordelijken van het bedrijf aandringen op een snelle opruiming. Die oproep viel niet in dovemansoren want op donderdag 11 juli zal er mee gestart worden. “Tijdelijk kan dit de geurhinder nog wat doen toenemen”, waarschuwt het stadsbestuur.