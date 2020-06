Opnieuw zes coronabesmettingen in Ceder aan de Leie, hele verdieping wordt getest en krijgt geen bezoek meer Joyce Mesdag

16u52 0 Harelbeke Er zijn opnieuw bewoners van woonzorgcentrum Ceder aan de Leie in Harelbeke besmet met het coronavirus. Zes bewoners hebben positief getest, vandaag werden alle andere bewoners op die verdieping getest op het virus.

“Afgelopen weekend bleek dat drie van onze bewoners besmet zijn geraakt met het coronavirus”, zegt schepen Lynn Callewaert (CD&V). “Vandaag hebben we meteen alle andere bewoners op die verdieping getest. Het gaat om een 30-tal bewoners. Het is nog even wachten op de resultaten om de ernst van de situatie in te kunnen schatten. We hebben in elk geval de bezoekregeling op die verdieping opgeschort, in afwachting van die resultaten. In Ceder aan de Leie hebben we op elke verdieping één ruimte ingericht als bezoekruimte waar elke bewoners twee verschillende mensen op bezoek kunnen krijgen. Met maskers, op de nodige afstand en maar 15 minuutjes. Jammer voor die bewoners dat ze nu alweer geen bezoek meer kunnen krijgen, inderdaad. Het is lastig om het juiste evenwicht te vinden. We willen uiteraard de toegang tot onze woonzorgcentra wat versoepelen, maar de gezondheid van onze bewoners moet voorop blijven staan.”