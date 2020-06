Opnieuw elf bewoners besmet met corona in Ceder aan de Leie Joyce Mesdag

18 juni 2020

18u50 3 Harelbeke Er blijken elf bewoners van woonzorgcentrum Ceder aan de Leie in Harelbeke besmet met het coronavirus. Nadat zes bewoners positief werden getest afgelopen weekend, werden alle andere bewoners op die verdieping getest. Uit die testen bleken dus nog eens vijf bewoners besmet te zijn. Alle bewoners worden in quarantaine geplaatst.

Er werd bij het personeel ook nog een geval van corona opgespoord. Op de verdieping waar die persoon werkt werden alle bewoners meteen getest. Op die testresultaten is het nog wachten. “De bezoekregeling op die verdieping is opgeschort, in afwachting van die resultaten”, zegt schepen Lynn Callewaert. “In Ceder aan de Leie hebben we op elke verdieping één ruimte ingericht waar elke bewoner twee verschillende mensen op bezoek kan krijgen, met mondmaskers, op de nodige afstand en voor maar 15 minuutjes. Jammer voor die bewoners dat ze nu alweer geen bezoek meer kunnen krijgen, inderdaad. Het is lastig om het juiste evenwicht te vinden. We willen uiteraard de toegang tot onze woonzorgcentra wat versoepelen, maar de gezondheid van onze bewoners moet voorop blijven staan.”