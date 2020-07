Opnieuw bezoek op de kamer in rusthuis Ceder aan de Leie na tweede corona-uitbraak Joyce Mesdag

09 juli 2020

16u00 0 Harelbeke Woonzorgcentrum Ceder aan de Leie zal vanaf 22 juli opnieuw bezoek op de kamer toelaten. Opvallend, want er was midden vorige maand nog een tweede uitbraak van het coronavirus. “Er worden nog dagelijks testen afgenomen bij bewoners die symptomen vertonen of die in contact kwamen met een coronapatiënt. Die blijken telkens negatief”, zegt schepen Lynn Callewaert. “We zijn intussen goed op weg en durven een nieuwe bezoekregeling in het vooruitzicht stellen.”

Nadat een aantal bewoners midden vorige maand besmet bleken met het coronavirus, werd een grootschalige testronde gehouden. Tijdens die ronde bleken veertien bewoners positief te zijn. De bezoekregeling werd er meteen opgeschort in de drie afdelingen die getest werden.

De regeling wordt opnieuw versoepeld. Vanaf 22 juli zal er zelfs, net zoals in woonzorgcentrum De Vlinder nu al het geval is, opnieuw bezoek op de kamer toegelaten worden. “Dat bezoek kan gecombineerd worden met een wandeling in de buurt van het woonzorgcentrum of met een bezoek aan een buitenruimte die wij zullen inrichten met zitplaatsen voor bewoners en bezoekers”, klinkt het in de brief aan de familie van de bewoners. “Het zal dan ook mogelijk worden om in overleg met de zorgafdeling het woonzorgcentrum te verlaten voor een zakelijke afspraak, voor een consultatie bij een arts of voor een familiebezoekje. Omwille van de incubatieperiode van het virus moeten we nu nog even geduld oefenen, maar we hopen dat we jullie volgende week alle praktische informatie kunnen bezorgen. We weten dat jullie geduld blijvend op de proef wordt gesteld, maar zijn dankbaar voor het begrip.”