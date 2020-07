Opflakkering corona zwakt af in Kuurne, Harelbeke, Waregem, Lendelede en Wervik Peter Lanssens

26 juli 2020

09u42 0 Harelbeke Er waren in een periode van zaterdag 18 tot en met vrijdag 24 juli 82 nieuwe coronabesmettingen in Zuid-West-Vlaanderen. Opmerkelijk: vijf gemeenten noteerden afgelopen vrijdag geen extra besmetting(en). Dat zijn Kuurne, Harelbeke, Waregem, Lendelede en Wervik. Dat blijkt uit cijfers van zeven regionale labo’s, die aan de welzijnsintercommunale W13 zijn bezorgd, waar Philippe De Coene (sp.a) voorzitter van is. De opflakkering van corona lijkt in die vijf gemeenten dus af te zwakken, al kan dat een momentopname zijn. De mondmaskerplicht breidt ook daar verder uit.

Kuurne telde één besmetting, op woensdag 22 juli. In Harelbeke waren er drie positieve testen op woensdag 22 juli en eentje op donderdag 23 juli. Deelgemeenten Bavikhove en Hulste zijn coronavrij. Waregem telde één besmetting, op donderdag 23 juli. Deelgemeente Beveren-Leie had er eentje op maandag 20 juli, deelgemeente Desselgem op donderdag 23 juli. Deelgemeente Sint-Eloois-Vijve is coronavrij. Lendelede telde drie besmettingen op maandag 20 juli en eentje op donderdag 23 juli. In Wervik-Geluwe was er sprake van drie besmettingen op zaterdag 18 juli, twee op maandag 20 juli en vier op woensdag 22 juli.

Drie van de betrokken gemeenten zitten momenteel niet boven de alarmdrempel van twintig besmettingen, als we het reëel aantal besmettingen naar 100.000 inwoners omrekenen. Dat zijn Kuurne (7,31 op 100.000), Groot-Harelbeke (14,03 op 100.000) en Groot-Waregem (7,82 op 100.000). Twee zitten er wel nog boven. Dat zijn Lendelede (69,12 op 100.000) en Wervik-Geluwe (47,60 op 100.000).

De veiligheid en gezondheid van onze inwoners is en blijft voor ons de prioriteit nummer één. We verplichten daarom het dragen van mondmaskers ook op parkings van grootwarenhuizen en baanwinkels en in het winkelgebied van de Gentsesteenweg Alain Top, burgemeester van Harelbeke

Kuurne nam al extra maatregelen, zoals de oproep om mondmaskers te dragen op alle publiek toegankelijke plaatsen. Harelbeke neemt extra maatregelen, die van kracht zijn sinds zaterdag 25 juli. “De veiligheid en gezondheid van onze inwoners is en blijft voor ons de prioriteit nummer één”, zegt burgemeester Alain Top (sp.a). “We verplichten daarom het dragen van mondmaskers ook op parkings van grootwarenhuizen en baanwinkels en in het winkelgebied van de Gentsesteenweg, op een strook tussen de Wolvenstraat en de N36. Ook voor het publiek bij sportterreinen, op speelpleinen en in openbare parken is het dragen van een masker nu verplicht. Op andere drukke plaatsen was het dragen van een mondmasker al verplicht: in openbare gebouwen, op de wekelijkse markt, in horecazaken en op het containerpark. Beste inwoners: gebruik uw verstand en geef het goeie voorbeeld. Bewaar afstand, draag een masker, was regelmatig jullie handen en beperk verplaatsingen. Ik benadruk dat de politiezone Gavers de controles op het naleven van àlle coronamaatregelen, zoals ook het bijhouden van contactgegevens bij cafébezoek, zal opvoeren. Bij het vaststellen van een overtreding kan onmiddellijk een boete volgen. Als burgemeester kan ik eveneens horecazaken, die zich niet aan de maatregelen houden, voor een bepaalde tijd sluiten. Al hoop ik dat dit laatste niet nodig zal zijn”, aldus Alain Top.

Ook Waregem nam al maatregelen, zoals een mondmaskerplicht in het gebied binnen de ring (R35). In Lendelede wordt het dragen van een mondmasker op straat sterk aangeraden. In Wervik zijn er weinig extra maatregelen. Het dragen van een mondmasker is er sinds vorige woensdag wel ook in openbare gebouwen verplicht.