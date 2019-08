Op vlindersafari gaan en braakballen pluizen op nieuw event ‘De Gavers uitgepluisd’ Joyce Mesdag

27 augustus 2019

15u16 0

Op zondag 1 september, van 14 uur tot 18 uur, pakt de Provincie West-Vlaanderen in provinciedomein De Gavers in Harelbeke uit met een nieuw concept: ‘De Gavers uitgepluisd’. Tijdens deze gratis ontdekkingstocht kunnen jong en oud aan de hand van verschillende activiteiten kennis maken met de vele soorten planten en dieren in het domein.

Deelnemers kunnen er op vlindersafari, braakballen pluizen, watervogels spotten van op de fluisterboot of de vijver ontdekken met een reuzekano. Kinderen kunnen ook op onderzoek gaan met de waterprofessor. En voor wie al het leven onder water wil ontdekken kan dat al snorkelend. Zwemgerief meebrengen volstaat.

Daarnaast zijn er nog tal van workshops en is er randanimatie. Tussen 14u en 15u30 kan je een vogelringer aan het werk zien. Een unieke gelegenheid om heel wat over het leven van vogels te weten te komen en ze van dichtbij te zien. Om 17u wordt deze dag afgerond met een voorstelling van ‘Don van Diversidad’ op het centrale plein. In deze verteltheaterproductie neemt Don jong en oud mee in het verhaal van biodiversiteit en het belang van natuurbehoud.

Het evenement en alle activiteiten zijn volledig gratis. Er hoeft ook niet vooraf ingeschreven te worden.