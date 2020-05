Ook speelpleintjes in Harelbeke zijn opnieuw open Joyce Mesdag

27 mei 2020

17u48 0 Harelbeke Ook in Harelbeke mag er vanaf vandaag weer naar hartenlust gespeeld worden.

“Uiteraard spelen we met gezond verstand: handen wassen bij thuiskomst, als het te druk is wachten we eventjes of keren we eens terug en als we ziek zijn: dan blijven we thuis natuurlijk”, zegt schepen van Jeugd David Vandekerckhove (Groen). “Enkel kinderen tot en met 12 jaar mogen er ravotten, begeleiders respecteren social distance. Weet je niet goed waar alle speelpleintjes te vinden zijn? Check het overzicht op https://www.harelbeke.be/speelpleintjes. “Let wel: het speelplein in de Gavers is een groot speelplein - daar gelden andere regels! Volg nauwgezet de instructies die daar gelden.”