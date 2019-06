Ook slechtvalkenjongen in Harelbeke Joyce Mesdag

06 juni 2019

16u45 0 Harelbeke Wie slechtvalkenjongen wil spotten, kan niet alleen terecht in Kortrijk, maar ook in Harelbeke. Daar werden 3 jongen geboren, die weldra het nest verlaten.

In 2004 werd op een toren van de elektriciteitscentrale van Harelbeke een nest voor slechtvalken geplaatst. In 2008 maakte een koppel slechtvalken er hun thuis, in 2009 werden de eerste slechtvalkenjongen er geboren. Sindsdien zagen er al verschillende slechtvalkenjongen het levenslicht. Ook dit seizoen blijkt de nestbak een schot in de roos. Drie kuikens worden er momenteel grootgebracht door hun ouders. Binnenkort verlaten Vic, Zita en Ami. De jongen worden elk jaar geringd, zo kan gevolgd worden waar de jongen naartoe trekken. Andere jongen vlogen al uit richting Luik en Damme.

De slechtvalken in Harelbeke krijgen niet zoveel aandacht als het slechtvalkenjong in Kortrijk. Dat komt ongetwijfeld omdat er bij de slechtvalken in Harelbeke geen webcam opgesteld staat.