Onverbeterlijke dief opnieuw terecht: “hij lacht met justitie”

02 december 2019

13u04

Bron: LSI 0 Harelbeke Ondanks tal van eerdere veroordelingen en beloftes stond een 42-jarige man uit Harelbeke maandag opnieuw voor de rechter terecht voor 7 inbraken in auto’s. De openbare aanklager eiste dit keer een effectieve celstraf van één jaar. “Maar ik zal stoppen”, beloofde Aziz S. opnieuw.

De veertiger stond geboeid voor de rechter. Ook na de zeven inbraken en diefstallen in de nacht van 4 op 5 augustus kreeg hij van de onderzoeksrechter nog een kans en werd vrijgelaten. Opnieuw, want bij tal van vorige veroordelingen voor tientallen inbraken en diefstallen in 2017 en 2018 toonden rechters zich genadig door de uitgesproken celstraffen van 20 en 10 maanden (deels) voorwaardelijk uit te spreken. “Tevergeefs, hij lacht met justitie”, vond de openbare aanklager maandag. “Hij zit op vandaag wél in de cel omdat hij ondanks probatiemaatregelen en de kans van de onderzoeksrechter in oktober opnieuw een diefstal van een koptelefoon pleegde. Enkel een effectieve celstraf is nog aan de orde.”

De advocaat van Aziz S. had daar een andere mening over. “Er moet aan zijn psychische problemen gewerkt worden”, vond hij. “Desnoods met een residentiële opname.” S. kampt ook met een drugsverslaving, dé grootste reden wellicht waarom hij maar diefstallen in de Harelbeekse regio blijft plegen. Vonnis op 16 december.